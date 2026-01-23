Air Jordan 12 Retro "Taxi"
复刻男子运动鞋
14% 折让
Air Jordan 12 Retro "Taxi" 复刻男子运动鞋再现迈克尔·乔丹 1996 年的制胜造型，助你追寻心之所向。AJ 12 是设计师汀克·哈特菲尔德享誉盛名的作品，也是 Jordan 签名系列首款引入 Air Zoom 缓震配置的运动鞋，现经匠心重塑强势回归。鞋款采用优质材料，打造当季潮流风范，结合灵感源自壮丽日出的鞋面缝线，呼应经典元年款设计。上脚潮鞋，尽显场上制胜风范。
- 显示颜色： 白色/出租车黄/黑
- 款式： CT8013-117
Air Jordan 12 Retro "Taxi"
其他细节
- 天然皮革鞋面，打造出色耐穿性
- 泡绵中底搭载全掌型 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹的缓震效果
产品细节
- 碳纤维稳定片
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
