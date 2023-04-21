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      Air Jordan 13 Retro

      复刻男子运动鞋缓震抓地

      ¥1,399

      元素金/橡皮黄/巴洛克棕
      黑/黑

      Air Jordan 13 Retro 复刻男子运动鞋自 1997 年面世以来焕新重塑，承袭元年款的多种经典设计，就连包装细节也忠实沿用，旨在向起源于 20 年前的文化运动致敬。

      • 显示颜色： 元素金/橡皮黄/巴洛克棕
      • 款式： 414571-705

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