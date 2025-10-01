Air Jordan 14 G

¥1,599

Air Jordan 14 G 男/女高尔夫球鞋焕新经典设计，专为球场而生。前足和后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为挥杆和迈步缔造舒适缓震体验。中底经过加固处理，外底添加七颗可拆卸鞋钉，塑就出众支撑力和抓地力。

稳固抓附

匠心外底设计借鉴自元年款 AJ14，铸就出色抓地力，助你轻松驾驭赛场。

缓震回弹，出众脚感

后跟和前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在你全力挥杆和驰骋球场时提供回弹缓震性能。

非凡舒适

鞋口周围添加柔软泡绵，塑就恰到好处的高度和支撑力，助力舒适畅玩一整天。

出众外观

天然皮革鞋面，塑就出众造型格调。 匠心接缝设计，缔造出众结构感。

稳定迈步

前足和中足采用稳固设计，缔造平稳流畅的步履体验。泡绵中底及鞋垫。