Air Jordan 14 G
男/女高尔夫球鞋
¥1,599
Air Jordan 14 G 男/女高尔夫球鞋焕新经典设计，专为球场而生。前足和后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为挥杆和迈步缔造舒适缓震体验。中底经过加固处理，外底添加七颗可拆卸鞋钉，塑就出众支撑力和抓地力。
- 显示颜色： 白色/皇家蓝/黑
- 款式： HJ7710-101
稳固抓附
匠心外底设计借鉴自元年款 AJ14，铸就出色抓地力，助你轻松驾驭赛场。
缓震回弹，出众脚感
后跟和前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在你全力挥杆和驰骋球场时提供回弹缓震性能。
非凡舒适
鞋口周围添加柔软泡绵，塑就恰到好处的高度和支撑力，助力舒适畅玩一整天。
出众外观
天然皮革鞋面，塑就出众造型格调。 匠心接缝设计，缔造出众结构感。
稳定迈步
前足和中足采用稳固设计，缔造平稳流畅的步履体验。泡绵中底及鞋垫。
产品细节
- 显示颜色： 白色/皇家蓝/黑
- 款式： HJ7710-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
