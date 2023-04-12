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      Air Jordan 3 EXPLR XX NRG

      女子运动鞋

      ¥1,099

      Air Jordan 3 EXPLR XX NRG 采用打蜡帆布和皮革组合设计，舒适耐穿，搭载轻盈 Max Air 缓震配置，以时尚外观焕新演绎经典 AJ3 风格。

      • 显示颜色： 苍野灰/大气灰/热带绿
      • 款式： BQ8463-003

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