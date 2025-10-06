Air Jordan 3 Retro
复刻大童运动鞋
醒目配色搭配经典细节，塑就 AJ3 趣味复古造型。 Air Jordan 3 Retro 复刻大童运动鞋设计灵感源自 80 年代乔丹经典战靴，助孩子重走伟大之路。
- 显示颜色： 山峰白/传奇蓝/尘光子色/氢蓝
- 款式： DM0967-101
其他细节
- 舒适鞋口，赋予脚踝柔软感受
- 柔韧泡绵中底，塑就出色支撑效果
- 坚实橡胶外底，为关键部位提供出色抓地力
产品细节
更多信息
