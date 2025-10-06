 
Air Jordan 3 Retro 复刻大童运动鞋 - 山峰白/传奇蓝/尘光子色/氢蓝

Air Jordan 3 Retro

复刻大童运动鞋

10% 折让

售罄：

此配色当前无货

醒目配色搭配经典细节，塑就 AJ3 趣味复古造型。 Air Jordan 3 Retro 复刻大童运动鞋设计灵感源自 80 年代乔丹经典战靴，助孩子重走伟大之路。


  • 显示颜色： 山峰白/传奇蓝/尘光子色/氢蓝
  • 款式： DM0967-101

醒目配色搭配经典细节，塑就 AJ3 趣味复古造型。 Air Jordan 3 Retro 复刻大童运动鞋设计灵感源自 80 年代乔丹经典战靴，助孩子重走伟大之路。

其他细节

  • 舒适鞋口，赋予脚踝柔软感受
  • 柔韧泡绵中底，塑就出色支撑效果
  • 坚实橡胶外底，为关键部位提供出色抓地力

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。