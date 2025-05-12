Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋采用柔和色调，点缀醒目亮色，以可爱迷人的设计焕新演绎经典 AJ3 鞋款。华美磨面皮革结合顺滑全粒面皮革，缔造出众质感；精致吊坠装饰则为鞋款锦上添花。

Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋采用柔和色调，点缀醒目亮色，以可爱迷人的设计焕新演绎经典 AJ3 鞋款。华美磨面皮革结合顺滑全粒面皮革，缔造出众质感；精致吊坠装饰则为鞋款锦上添花。

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