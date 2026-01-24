 
Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋 - 帆白/淡象牙白/金属色/团队金

Air Jordan 3 Retro

复刻女子运动鞋

篮球鞋经典邂逅现代奢华。Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋采用全粒面皮革覆面取代了传统的爆裂纹，为 MJ 的标志性 AJ3 注入柔和风貌。鞋面采用帆白色皮革构筑低调雅致的基调，衬托出金色细节的亮眼光泽。蓝色外底为这款优质运动鞋增添一抹优雅气息。


  • 显示颜色： 帆白/淡象牙白/金属色/团队金
  • 款式： IB2255-100

其他细节

  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。