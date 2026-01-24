Air Jordan 3 Retro
复刻女子运动鞋
14% 折让
篮球鞋经典邂逅现代奢华。Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋采用全粒面皮革覆面取代了传统的爆裂纹，为 MJ 的标志性 AJ3 注入柔和风貌。鞋面采用帆白色皮革构筑低调雅致的基调，衬托出金色细节的亮眼光泽。蓝色外底为这款优质运动鞋增添一抹优雅气息。
- 显示颜色： 帆白/淡象牙白/金属色/团队金
- 款式： IB2255-100
Air Jordan 3 Retro
14% 折让
篮球鞋经典邂逅现代奢华。Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋采用全粒面皮革覆面取代了传统的爆裂纹，为 MJ 的标志性 AJ3 注入柔和风貌。鞋面采用帆白色皮革构筑低调雅致的基调，衬托出金色细节的亮眼光泽。蓝色外底为这款优质运动鞋增添一抹优雅气息。
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 帆白/淡象牙白/金属色/团队金
- 款式： IB2255-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。