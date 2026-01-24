篮球鞋经典邂逅现代奢华。Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋采用全粒面皮革覆面取代了传统的爆裂纹，为 MJ 的标志性 AJ3 注入柔和风貌。鞋面采用帆白色皮革构筑低调雅致的基调，衬托出金色细节的亮眼光泽。蓝色外底为这款优质运动鞋增添一抹优雅气息。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

