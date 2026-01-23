Air Jordan 3 Retro
复刻男子运动鞋缓震
14% 折让
Air Jordan 3 Retro 复刻男子运动鞋携经典设计和高雅格调强势回归，彰显简约出众风范。 优质鞋面结合华美的爆裂纹纹理，搭配鞋底可视 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感，是日常经典之选。 Jumpman 标志醒目惹眼，为你打造活力造型。
- 显示颜色： 中橄榄绿/橄榄绿/帆白/红杉绿
- 款式： DN3707-202
其他细节
- 舒适鞋口，赋予脚踝柔软感受
- 柔韧泡绵中底，塑就出色支撑效果
- 后跟和前足的鞋底加入 Nike Air 缓震技术，轻盈缓震
- 耐穿橡胶外底，为关键部位提供出色抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
