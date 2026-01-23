 
Air Jordan 3 Retro 复刻男子运动鞋缓震 - 中橄榄绿/橄榄绿/帆白/红杉绿

Air Jordan 3 Retro

复刻男子运动鞋缓震

14% 折让

Air Jordan 3 Retro 复刻男子运动鞋携经典设计和高雅格调强势回归，彰显简约出众风范。 优质鞋面结合华美的爆裂纹纹理，搭配鞋底可视 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感，是日常经典之选。 Jumpman 标志醒目惹眼，为你打造活力造型。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/橄榄绿/帆白/红杉绿
  • 款式： DN3707-202

Air Jordan 3 Retro

14% 折让

其他细节

  • 舒适鞋口，赋予脚踝柔软感受
  • 柔韧泡绵中底，塑就出色支撑效果
  • 后跟和前足的鞋底加入 Nike Air 缓震技术，轻盈缓震
  • 耐穿橡胶外底，为关键部位提供出色抓地力

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

