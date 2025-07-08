 
Air Jordan 3 Retro "Black Cement" 男子运动鞋 - 黑/水泥灰/山峰白/火焰红

Air Jordan 3 Retro "Black Cement"

男子运动鞋

¥1,599

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Air Jordan 3 Retro "Black Cement" 男子运动鞋携经典设计和高雅格调强势回归，彰显简约出众风范。 优质皮革鞋面融入华美的爆裂纹纹理，结合鞋底可视 Air，缔造非凡舒适脚感，是日常经典之选。 火焰红细节醒目惹眼，为你打造活力造型。


  • 显示颜色： 黑/水泥灰/山峰白/火焰红
  • 款式： DN3707-010

Air Jordan 3 Retro "Black Cement"

¥1,599

Air Jordan 3 Retro "Black Cement" 男子运动鞋携经典设计和高雅格调强势回归，彰显简约出众风范。 优质皮革鞋面融入华美的爆裂纹纹理，结合鞋底可视 Air，缔造非凡舒适脚感，是日常经典之选。 火焰红细节醒目惹眼，为你打造活力造型。

其他细节

  • 舒适鞋口，赋予脚踝柔软感受
  • 柔韧泡绵中底，塑就出色支撑效果
  • 后跟和前足的鞋底加入 Air 缓震技术，轻盈缓震
  • 坚实橡胶外底，为关键部位提供出色抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 黑/水泥灰/山峰白/火焰红
  • 款式： DN3707-010

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