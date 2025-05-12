Air Jordan 3 Retro "Lucky Shorts"
复刻男子运动鞋复古缓震
¥1,209¥1,49919% 折让
Air Jordan 3 Retro "Lucky Shorts" 复刻男子运动鞋携经典设计和高雅格调强势回归，彰显简约出众风范。优质皮革材质，结合鞋底可视 Nike Air，缔造非凡舒适脚感，是日常经典之选。
- 显示颜色： 山峰白/传奇蓝/尘光子色/氢蓝
- 款式： CT8532-101
Air Jordan 3 Retro "Lucky Shorts"
¥1,209¥1,49919% 折让
Air Jordan 3 Retro "Lucky Shorts" 复刻男子运动鞋携经典设计和高雅格调强势回归，彰显简约出众风范。优质皮革材质，结合鞋底可视 Nike Air，缔造非凡舒适脚感，是日常经典之选。
其他细节
- 皮革鞋面，带来出众耐穿性和支撑感
- 泡绵中底在后跟和前足部位加入 Nike Air 缓震配置，铸就适合街头的缓震体验
- 橡胶外底经久耐穿，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/传奇蓝/尘光子色/氢蓝
- 款式： CT8532-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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