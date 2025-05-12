Air Jordan XXXIX PF
男子篮球鞋
¥1,109¥1,59930% 折让
Air Jordan XXXIX PF 男子篮球鞋可不普通。该鞋款致敬开创者的先锋力量。全掌型 Air Zoom 缓震配置结合轻盈回弹的 ZoomX 泡绵，为你提供施展步法所需的回弹缓震性能。塑就稳稳畅玩体验。即刻上脚，震撼登场。
- 显示颜色： 帆白/黑/游戏宝蓝
- 款式： FQ0214-104
Air Jordan XXXIX PF
¥1,109¥1,59930% 折让
Air Jordan XXXIX PF 男子篮球鞋可不普通。该鞋款致敬开创者的先锋力量。全掌型 Air Zoom 缓震配置结合轻盈回弹的 ZoomX 泡绵，为你提供施展步法所需的回弹缓震性能。塑就稳稳畅玩体验。即刻上脚，震撼登场。
稳稳畅玩
局部内靴设计，帮助稳固双足。
舒适来袭
ZoomX 泡绵，轻盈缓震，贴合足部形状，为你提供柔软且富有弹性的缓震体验，同时有助减轻滞重感。搭载全掌型 Air Zoom 缓震配置，塑就出众能量回馈效果。
结实缝线
还记得迈克尔·乔丹的交叉步吗？你当然忘不了。他的交叉步影响了此鞋款的整体设计。包边设计，为侧向运动提供出色稳定性，同时为足底提供出众的缓震效果。
产品细节
- PF 版本采用匠心设计，助力驰骋球场
- 显示颜色： 帆白/黑/游戏宝蓝
- 款式： FQ0214-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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