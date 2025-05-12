 

Air Jordan XXXIX PF

男子篮球鞋

¥1,109¥1,59930% 折让
帆白/黑/游戏宝蓝
健身红/白色

Air Jordan XXXIX PF 男子篮球鞋可不普通。该鞋款致敬开创者的先锋力量。全掌型 Air Zoom 缓震配置结合轻盈回弹的 ZoomX 泡绵，为你提供施展步法所需的回弹缓震性能。塑就稳稳畅玩体验。即刻上脚，震撼登场。


  • 显示颜色： 帆白/黑/游戏宝蓝
  • 款式： FQ0214-104

Air Jordan XXXIX PF

¥1,109¥1,59930% 折让

Air Jordan XXXIX PF 男子篮球鞋可不普通。该鞋款致敬开创者的先锋力量。全掌型 Air Zoom 缓震配置结合轻盈回弹的 ZoomX 泡绵，为你提供施展步法所需的回弹缓震性能。塑就稳稳畅玩体验。即刻上脚，震撼登场。

稳稳畅玩

局部内靴设计，帮助稳固双足。

舒适来袭

ZoomX 泡绵，轻盈缓震，贴合足部形状，为你提供柔软且富有弹性的缓震体验，同时有助减轻滞重感。搭载全掌型 Air Zoom 缓震配置，塑就出众能量回馈效果。

结实缝线

还记得迈克尔·乔丹的交叉步吗？你当然忘不了。他的交叉步影响了此鞋款的整体设计。包边设计，为侧向运动提供出色稳定性，同时为足底提供出众的缓震效果。

产品细节

  • PF 版本采用匠心设计，助力驰骋球场
  • 显示颜色： 帆白/黑/游戏宝蓝
  • 款式： FQ0214-104

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