Air Jordan XXXIX PF "Noir"

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在球场上，迈克尔·乔丹以强悍和敏捷着称，因此赢得了“黑猫”这一昵称。Air Jordan XXXIX PF "Noir" 男子篮球鞋致敬传奇，同时融入现代设计，塑就适宜现今篮球运动的出众战靴。搭载轻盈 ZoomX 泡绵和出众 Air Zoom 缓震配置，缔造非凡外观，同时兼顾出色比赛表现。

稳稳畅玩 局部内靴设计，帮助稳固双足。 畅享舒适 ZoomX 泡绵轻盈缓震，贴合足部形状，缔造柔软回弹的缓震表现，同时有助减轻滞重感。搭载全掌型 Air Zoom 缓震配置，塑就迅疾能量回馈效果。 结实缝线 还记得迈克尔·乔丹的交叉步吗？ 你当然忘不了。 他的交叉步影响了此鞋款的整体设计。 包边设计，为侧向运动提供出色稳定性，缔造出众的足底缓震性能。