Air Jordan XXXIX PF "Noir"
男子篮球鞋
¥1,109¥1,59930% 折让
在球场上，迈克尔·乔丹以强悍和敏捷着称，因此赢得了“黑猫”这一昵称。Air Jordan XXXIX PF "Noir" 男子篮球鞋致敬传奇，同时融入现代设计，塑就适宜现今篮球运动的出众战靴。搭载轻盈 ZoomX 泡绵和出众 Air Zoom 缓震配置，缔造非凡外观，同时兼顾出色比赛表现。
- 显示颜色： 黑/幻影灰白/黑
- 款式： HF0371-001
Air Jordan XXXIX PF "Noir"
¥1,109¥1,59930% 折让
在球场上，迈克尔·乔丹以强悍和敏捷着称，因此赢得了“黑猫”这一昵称。Air Jordan XXXIX PF "Noir" 男子篮球鞋致敬传奇，同时融入现代设计，塑就适宜现今篮球运动的出众战靴。搭载轻盈 ZoomX 泡绵和出众 Air Zoom 缓震配置，缔造非凡外观，同时兼顾出色比赛表现。
稳稳畅玩
局部内靴设计，帮助稳固双足。
畅享舒适
ZoomX 泡绵轻盈缓震，贴合足部形状，缔造柔软回弹的缓震表现，同时有助减轻滞重感。搭载全掌型 Air Zoom 缓震配置，塑就迅疾能量回馈效果。
结实缝线
还记得迈克尔·乔丹的交叉步吗？ 你当然忘不了。 他的交叉步影响了此鞋款的整体设计。 包边设计，为侧向运动提供出色稳定性，缔造出众的足底缓震性能。
产品细节
- PF 版本采用匠心设计，助力驰骋球场
- 显示颜色： 黑/幻影灰白/黑
- 款式： HF0371-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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