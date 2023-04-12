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      Air Jordan 4 Retro (GS)

      复刻大童缓震复古运动童鞋

      ¥999

      冷灰/暗炭黑/校园粟黄/金属铬色
      健身红/白色/金属金/黑曜石色

      Air Jordan 4 Retro (GS) 复刻大童缓震复古运动童鞋采用匠心中底设计，带来出色稳定性，缔造轻盈缓震的步履体验。复古细节向 1989 元年款致敬。

      • 显示颜色： 冷灰/暗炭黑/校园粟黄/金属铬色
      • 款式： 408452-007

      尺寸与尺码

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