Air Jordan 4 Retro
复刻女子运动鞋
14% 折让
Air Jordan 4 Retro 复刻女子运动鞋采用顺滑皮革，塑就出众外观。别致装饰细节，外观简约又耀眼夺目。配色 108 为情人节系列精选配色。
- 显示颜色： 麻黄/浅土褐
- 款式： HV0823-200
其他细节
- 优质鞋面结合网格装饰，缔造立体有质感的穿着体验，提升造型格调
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 采用模压鞋眼设计，可在系紧鞋带时帮助稳固双足，打造稳固贴合感
- 橡胶外底搭配人字形底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
