Air Jordan 4 Retro "Imperial Purple"
复刻男子运动鞋
¥1,599
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这款 Air Jordan 4 Retro "Imperial Purple" 复刻男子运动鞋以经典的 Jordan 配色致敬那些精彩时刻。深邃的帝王紫鞋面采用优质磨面皮革，外底点缀醒目黄色，搭配 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观。
- 显示颜色： 山峰白/水泥灰/黑/火焰红
- 款式： FV5029-100
Air Jordan 4 Retro "Imperial Purple"
¥1,599
这款 Air Jordan 4 Retro "Imperial Purple" 复刻男子运动鞋以经典的 Jordan 配色致敬那些精彩时刻。深邃的帝王紫鞋面采用优质磨面皮革，外底点缀醒目黄色，搭配 Nike Air 缓震配置，塑就出众外观。
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 采用模压鞋眼设计，可在系紧鞋带时帮助稳固双足，打造稳固贴合感
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/水泥灰/黑/火焰红
- 款式： FV5029-100
更多信息
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该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！您购买的 Air Jordan 4 'Rare Air' （FV5029-003）产品，其鞋舌徽标颜色包含金银两种配色，售出时具体配色保密，需开箱后揭晓。该产品的包装鞋盒、纸袋、鞋子以及其他所有配件（含魔术贴）皆为产品不可分割的一部分，如发生退货，您退回的商品需保持原购买时的状况,一并退回产品、鞋盒塑料保护套、及所有配件，且符合二次销售的条件，否则我们可能无法接受您的七天无理由退货请求。
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