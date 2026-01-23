Air Jordan 4 Retro "Worn Blue"
Air Jordan 4 Retro "Worn Blue" 复刻女子运动鞋以牛仔布碰撞金属色元素， 致敬衣橱两大经典元素。 从模压鞋眼到可视 Air 缓震配置，沿袭你挚爱的鞋款细节。
- 显示颜色： 帆白/橡皮浅褐/旧蓝/帆白
- 款式： IB6716-100
其他细节
- 织物鞋面，打造出众耐穿鞋款
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
