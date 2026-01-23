 
Air Jordan 4 Retro "Worn Blue" 复刻女子运动鞋 - 帆白/橡皮浅褐/旧蓝/帆白

Air Jordan 4 Retro "Worn Blue"

复刻女子运动鞋

14% 折让

Air Jordan 4 Retro "Worn Blue" 复刻女子运动鞋以牛仔布碰撞金属色元素， 致敬衣橱两大经典元素。 从模压鞋眼到可视 Air 缓震配置，沿袭你挚爱的鞋款细节。


  • 显示颜色： 帆白/橡皮浅褐/旧蓝/帆白
  • 款式： IB6716-100

其他细节

  • 织物鞋面，打造出众耐穿鞋款
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，因拍摄缘故图片中展现的鞋盒除去了产品标签。

