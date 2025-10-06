 
Air Jordan 4 RM 大童运动鞋骑士鞋 - 狂喜钴蓝/白色

Air Jordan 4 RM

大童运动鞋骑士鞋

42% 折让

Air Jordan 4 RM 大童运动鞋采用牛仔布装饰细节，焕新演绎出众鞋款 AJ4，缔造非凡舒适度和耐穿性，助你在繁忙的生活中自在畅行。 可视 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。 鞋面部分巧搭坚固柔韧的鞋笼，缔造出众耐穿性和层次感。


  • 显示颜色： 狂喜钴蓝/白色
  • 款式： IH2348-400

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
  • Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供出众支撑效果
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟饰有 Nike Air 标志
  • 鞋舌标签和外底饰有 Jumpman 标志
