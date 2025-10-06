Air Jordan 4 RM
大童运动鞋骑士鞋
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
生活节奏忙碌，你需要一双合拍的鞋款来配。Air Jordan 4 RM 大童运动鞋焕新演绎出众鞋款 AJ4，缔造非凡舒适度和耐穿性，助你在繁忙的生活中自在畅行。Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。部分鞋面融入至坚固柔韧的鞋笼中，为鞋款提供出众包覆效果，经久耐穿，助力日常畅玩。
- 显示颜色： 黑/狼灰/白色/火焰红
- 款式： HV5187-010
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供出众的支撑效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟饰有 Nike Air 标志
- 鞋舌和外底饰有 Jumpman 标志
- 鞋面和鞋舌标签融入反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
