Air Jordan 4 RM

¥1,099

Air Jordan 4 RM 女子运动鞋舒适耐穿，助你在繁忙的生活中自在畅行。 分层鞋面巧融天然皮革和坚固柔韧的鞋笼，强韧耐穿，打造通勤佳选。 Nike Air 缓震配置支撑有力，助你轻松驾驭多种场合。

其他细节 天然皮革与合成材质组合鞋面，提供出色耐穿性与结构感

Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供出众支撑效果

橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节 后跟饰有 Nike Air 标志

鞋舌和外底饰有 Jumpman 标志

显示颜色： 帆白/山峰白/淡象牙白/粉紫

款式： IB7408-133