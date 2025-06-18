Air Jordan 4 RM
女子运动鞋骑士鞋
¥1,099
Air Jordan 4 RM 女子运动鞋舒适耐穿，助你在繁忙的生活中自在畅行。 分层鞋面巧融天然皮革和坚固柔韧的鞋笼，强韧耐穿，打造通勤佳选。 Nike Air 缓震配置支撑有力，助你轻松驾驭多种场合。
- 显示颜色： 帆白/山峰白/淡象牙白/粉紫
- 款式： IB7408-133
Air Jordan 4 RM
¥1,099
Air Jordan 4 RM 女子运动鞋舒适耐穿，助你在繁忙的生活中自在畅行。 分层鞋面巧融天然皮革和坚固柔韧的鞋笼，强韧耐穿，打造通勤佳选。 Nike Air 缓震配置支撑有力，助你轻松驾驭多种场合。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，提供出色耐穿性与结构感
- Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供出众支撑效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Nike Air 标志
- 鞋舌和外底饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 帆白/山峰白/淡象牙白/粉紫
- 款式： IB7408-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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