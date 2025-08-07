Air Jordan 4 RM
男子运动鞋骑士鞋
14% 折让
Air Jordan 4 RM 男子运动鞋骑士鞋秉持舒适耐穿的设计理念，再现经典人气外观，焕新演绎 AJ4 鞋款。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验；鞋面部分巧搭坚固柔韧的鞋笼，赋予鞋身出众耐穿性，缔造日常通勤佳选。
- 显示颜色： 帆白/帆白/浅骨色/浅军械蓝
- 款式： IB8857-141
Air Jordan 4 RM
14% 折让
Air Jordan 4 RM 男子运动鞋骑士鞋秉持舒适耐穿的设计理念，再现经典人气外观，焕新演绎 AJ4 鞋款。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验；鞋面部分巧搭坚固柔韧的鞋笼，赋予鞋身出众耐穿性，缔造日常通勤佳选。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Nike Air 标志
- 鞋舌和外底饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 帆白/帆白/浅骨色/浅军械蓝
- 款式： IB8857-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。