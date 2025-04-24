Air Jordan 4 RM Premium

¥899

Air Jordan 4 RM Premium 大童运动鞋舒适耐穿，助你在繁忙的生活中自在畅行。 分层鞋面巧融耐穿皮革和坚固柔韧的鞋笼，强韧耐穿，打造日常佳选。 Nike Air 缓震配置，助你在日常玩乐中畅享缓震脚感。

其他细节 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感

Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供出众支撑效果

橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节 后跟饰有 Nike Air 标志

右脚鞋舌和外底饰有 Jumpman 标志

显示颜色： 白色/黑/烟灰/火焰红

款式： IB8051-100