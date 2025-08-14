Air Jordan 4 RM Premium
男子运动鞋骑士鞋
32% 折让
Air Jordan 4 RM Premium 男子运动鞋舒适耐穿，助你在繁忙的生活中自在畅行。 分层优质材料巧妙结合坚固柔韧的鞋笼，妥帖包覆鞋面，强韧耐穿。 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。
- 显示颜色： 白色/黑/烟灰/火焰红
- 款式： IB8052-100
其他细节
- 优质皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供出色支撑效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Nike Air 标志
- 鞋舌和鞋底饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 白色/黑/烟灰/火焰红
- 款式： IB8052-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
