Air Jordan 40 PF "Dusty Rose"

¥1,369 ¥1,599 14% 折让

穿上 Air Jordan 40 PF "Dusty Rose" 男子篮球鞋，致敬 Air Jordan 面世 40 周年。该鞋款焕新演绎经典设计。我们首次在全掌型 ZoomX 泡绵上搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，缔造出众回弹缓震效果。内置固定带与优质材料巧妙结合，塑就出众包覆效果。外底融入匠心人字形抓地底纹，助你轻松甩开防守。粉色漆皮和荔枝纹皮细节组合设计，塑就活力外观。缓震、回弹、强劲抓地，都不在话下。

出众缓震

在 Jordan 系列史上，我们首次将 ZoomX 泡绵与全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置相结合。设计有何用意？出众回弹缓震性能，助你轻松驾驭爆发性运动，为你缔造舒适缓震的贴合穿着体验。

出众包覆

两侧各六根内置织带式固定带和优质材料，有助稳固双足，在侧向运动中提供出众包覆效果。

强劲抓地力

匠心人字形抓地底纹，助你制霸球场，轻松甩开防守。