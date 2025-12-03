Air Jordan 40 PF "Dusty Rose"
男子篮球鞋
14% 折让
穿上 Air Jordan 40 PF "Dusty Rose" 男子篮球鞋，致敬 Air Jordan 面世 40 周年。该鞋款焕新演绎经典设计。我们首次在全掌型 ZoomX 泡绵上搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，缔造出众回弹缓震效果。内置固定带与优质材料巧妙结合，塑就出众包覆效果。外底融入匠心人字形抓地底纹，助你轻松甩开防守。粉色漆皮和荔枝纹皮细节组合设计，塑就活力外观。缓震、回弹、强劲抓地，都不在话下。
- 显示颜色： 锈粉/微粒粉/煤黑
- 款式： HM9932-600
Air Jordan 40 PF "Dusty Rose"
14% 折让
穿上 Air Jordan 40 PF "Dusty Rose" 男子篮球鞋，致敬 Air Jordan 面世 40 周年。该鞋款焕新演绎经典设计。我们首次在全掌型 ZoomX 泡绵上搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，缔造出众回弹缓震效果。内置固定带与优质材料巧妙结合，塑就出众包覆效果。外底融入匠心人字形抓地底纹，助你轻松甩开防守。粉色漆皮和荔枝纹皮细节组合设计，塑就活力外观。缓震、回弹、强劲抓地，都不在话下。
出众缓震
在 Jordan 系列史上，我们首次将 ZoomX 泡绵与全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置相结合。设计有何用意？出众回弹缓震性能，助你轻松驾驭爆发性运动，为你缔造舒适缓震的贴合穿着体验。
出众包覆
两侧各六根内置织带式固定带和优质材料，有助稳固双足，在侧向运动中提供出众包覆效果。
强劲抓地力
匠心人字形抓地底纹，助你制霸球场，轻松甩开防守。
产品细节
- PF 版本采用匠心设计，可驾驭球场
- 显示颜色： 锈粉/微粒粉/煤黑
- 款式： HM9932-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。