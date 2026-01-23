 
Air Jordan 5 Retro 复刻女子运动鞋 - 帆白/煤黑/明亮绿

Air Jordan 5 Retro

复刻女子运动鞋

14% 折让

无论怎样搭配，Air Jordan 5 Retro 复刻女子运动鞋都是百搭佳选。亮眼中底搭配鞋面装饰，令鞋款耀眼夺目。鞋带栓扣设计增添点睛之笔，彰显出众 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 帆白/煤黑/明亮绿
  • 款式： IM7592-130

无论怎样搭配，Air Jordan 5 Retro 复刻女子运动鞋都是百搭佳选。亮眼中底搭配鞋面装饰，令鞋款耀眼夺目。鞋带栓扣设计增添点睛之笔，彰显出众 Jordan 风范。

其他细节

  • 天然皮革设计，塑就出众结构感和耐穿性
  • Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
