Air Jordan 5 Retro
复刻女子运动鞋
14% 折让
无论怎样搭配，Air Jordan 5 Retro 复刻女子运动鞋都是百搭佳选。亮眼中底搭配鞋面装饰，令鞋款耀眼夺目。鞋带栓扣设计增添点睛之笔，彰显出众 Jordan 风范。
- 显示颜色： 帆白/煤黑/明亮绿
- 款式： IM7592-130
其他细节
- 天然皮革设计，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
