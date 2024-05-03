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      Air Jordan 5 Retro SE

      复刻男子运动鞋

      ¥1,599

      上脚 Air Jordan 5 Retro SE 复刻男子运动鞋，尽显经典潮范。优质翻毛皮与耐穿帆布组合材料，演绎别具一格的混搭风范；深藏青点缀足球灰色调，增添醒目点睛之笔； 配上栓扣鞋带，追忆 90 年代篮球情怀。 个性中底、透气拼接和 Jumpman 品牌标志鞋舌延续汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfiled) 的标志性设计，重温经典格调；同时搭配半透明外底和烟灰色塑料装饰鞋眼，为鞋款注入焕然新风。

      • 显示颜色： 深藏青/足球灰/黑
      • 款式： FD6812-400

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      • 此商品悬挂NFC溯源环扣，手机碰一碰，了解更多，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。

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