 
Air Jordan 5 Retro "Wings" 复刻女子运动鞋 - 中灰/金属银/黑

Air Jordan 5 Retro "Wings"

复刻女子运动鞋

¥1,599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Air Jordan 5 Retro "Wings" 复刻女子运动鞋旨在致敬 Jordan Wings 展翅飞翔奖学金项目启动十周年，该项目致力于打破藩篱、助他人实现梦想。流苏装饰设计别具匠心，巧妙呼应该项目所提供的奖学金。亮泽缎面材料鞋面，增添契合 10 周年纪念的喜庆气氛。


  • 显示颜色： 中灰/金属银/黑
  • 款式： IO2038-001

Air Jordan 5 Retro "Wings"

¥1,599

其他细节

  • 织物鞋面，塑就出众外观
  • Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供出色的支撑效果
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力
  • 别致鞋盒和细节设计，致敬 Jordan Wings 展翅飞翔奖学金项目启动十周年

产品细节

