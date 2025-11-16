Air Jordan 5 Retro "Wings"
复刻女子运动鞋
¥1,599
Air Jordan 5 Retro "Wings" 复刻女子运动鞋旨在致敬 Jordan Wings 展翅飞翔奖学金项目启动十周年，该项目致力于打破藩篱、助他人实现梦想。流苏装饰设计别具匠心，巧妙呼应该项目所提供的奖学金。亮泽缎面材料鞋面，增添契合 10 周年纪念的喜庆气氛。
- 显示颜色： 中灰/金属银/黑
- 款式： IO2038-001
Air Jordan 5 Retro "Wings"
¥1,599
Air Jordan 5 Retro "Wings" 复刻女子运动鞋旨在致敬 Jordan Wings 展翅飞翔奖学金项目启动十周年，该项目致力于打破藩篱、助他人实现梦想。流苏装饰设计别具匠心，巧妙呼应该项目所提供的奖学金。亮泽缎面材料鞋面，增添契合 10 周年纪念的喜庆气氛。
其他细节
- 织物鞋面，塑就出众外观
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供出色的支撑效果
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
- 别致鞋盒和细节设计，致敬 Jordan Wings 展翅飞翔奖学金项目启动十周年
产品细节
- 显示颜色： 中灰/金属银/黑
- 款式： IO2038-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。