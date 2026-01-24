Air Jordan 9 Retro Boot NRG
复刻男子运动靴
14% 折让
Air Jordan 9 Retro Boot NRG 复刻男子运动靴以 Special Field 运动靴的设计元素为灵感，采用拒水涂层和粗犷纹路设计，并搭载耐久皮革和翻毛皮组合结构。后跟与前足搭载 Zoom Air 气垫，打造柔软轻盈的缓震体验。
- 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/黑
- 款式： AR4491-025
经典外观，出众性能
其他细节
- 皮革与翻毛皮组合结构，打造舒适包覆效果
- 拒水涂层与加衬鞋舌，令双足保持干爽
- 泡棉鞋底搭载柔软 Zoom Air 缓震系统
- 粗犷橡胶纹路，为不利天气塑就出众抓地效果
产品细节
- 金属鞋眼
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
