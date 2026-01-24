 
Air Jordan 9 Retro Boot NRG 复刻男子运动靴 - 黑/橡皮浅褐/黑

Air Jordan 9 Retro Boot NRG

复刻男子运动靴

14% 折让
黑/橡皮浅褐/黑
麦黄/巴洛克棕/麦黄

Air Jordan 9 Retro Boot NRG 复刻男子运动靴以 Special Field 运动靴的设计元素为灵感，采用拒水涂层和粗犷纹路设计，并搭载耐久皮革和翻毛皮组合结构。后跟与前足搭载 Zoom Air 气垫，打造柔软轻盈的缓震体验。


  • 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/黑
  • 款式： AR4491-025

经典外观，出众性能

其他细节

其他细节

  • 皮革与翻毛皮组合结构，打造舒适包覆效果
  • 拒水涂层与加衬鞋舌，令双足保持干爽
  • 泡棉鞋底搭载柔软 Zoom Air 缓震系统
  • 粗犷橡胶纹路，为不利天气塑就出众抓地效果

产品细节

  • 金属鞋眼
  • 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/黑
  • 款式： AR4491-025

