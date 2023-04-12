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      ¥449

      Air Jordan Color-Blocked Taped 幼童连帽衫采用起绒面料，外层触感顺滑，内里起绒设计，打造舒适柔软的穿着体验。胸部和衣袖饰有撞色标志镶边，增添些许趣味性。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： CT5000-100

      尺寸与尺码

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