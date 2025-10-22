Air Jordan Legacy 312
大童运动鞋
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
迈克尔·乔丹曾经穿着带有芝加哥元素的经典球鞋挥洒篮球风采。 Air Jordan Legacy 312 大童运动鞋的灵感则源自他在篮球舞台上所穿的传奇战靴，致意那些夜晚带来的无尽欢乐，同时让你赚足回头率。
- 显示颜色： 帆白/幻影灰白/杉木红/金属黄谷
- 款式： FZ5047-120
其他细节
- 设计巧糅 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典元素
- 皮革和合成材质组合鞋面，搭配中足固定带，舒适贴合
- 后跟鞋底加入 Nike Air 缓震技术，缓震舒适
产品细节
