Air Jordan Legacy 312 新年蜕变系列
大童运动鞋
35% 折让
经典风范，稳固舒适。Air Jordan Legacy 312 新年蜕变系列大童运动鞋采用经典设计：中足固定带，有助稳固双足；橡胶外底，铸就非凡抓地力。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，缔造轻盈缓震性能，塑就日常舒适穿着体验。
- 显示颜色： 浅土褐/帆白/金属色/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IB4914-161
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和柔软质感
- 泡绵中底搭配后跟 Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 加垫鞋口妥帖包覆，触感柔软
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
