 

Air Jordan Legacy 312 新年蜕变系列

大童运动鞋

¥549¥94942% 折让

经典风范，稳固舒适。Air Jordan Legacy 312 新年蜕变系列大童运动鞋采用经典设计：中足固定带，有助稳固双足；橡胶外底，铸就非凡抓地力。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，缔造轻盈缓震性能，塑就日常舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 浅土褐/帆白/金属色/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IB4914-161

Air Jordan Legacy 312 新年蜕变系列

¥549¥94942% 折让

经典风范，稳固舒适。Air Jordan Legacy 312 新年蜕变系列大童运动鞋采用经典设计：中足固定带，有助稳固双足；橡胶外底，铸就非凡抓地力。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，缔造轻盈缓震性能，塑就日常舒适穿着体验。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和柔软质感
  • 泡绵中底搭配后跟 Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 加垫鞋口妥帖包覆，触感柔软
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 浅土褐/帆白/金属色/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IB4914-161

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