Air Jordan Legacy 312 Low
男子运动鞋缓震
24% 折让
Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹的传奇致敬。巧糅 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 三大经典鞋款的设计元素，以酷炫混搭彰显出众风范。
- 显示颜色： 白色/海星橙/冷灰/黑
- 款式： CD7069-118
其他细节
- 设计混搭采撷自 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 的经典元素
- 中足固定带添加醒目品牌标志，缔造稳固贴合感
- 后跟的鞋底加入可视 Air 缓震技术，造就出众缓震效果
产品细节
