 
Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋缓震 - 白色/海星橙/冷灰/黑

Air Jordan Legacy 312 Low

男子运动鞋缓震

41% 折让

Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹的传奇致敬。巧糅 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 三大经典鞋款的设计元素，以酷炫混搭彰显出众风范。


  • 显示颜色： 白色/海星橙/冷灰/黑
  • 款式： CD7069-118

其他细节

  • 设计混搭采撷自 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 的经典元素
  • 中足固定带添加醒目品牌标志，缔造稳固贴合感
  • 后跟融入可视 Air 缓震技术，塑就出众缓震效果

产品细节

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

