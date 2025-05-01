Air Jordan Legacy 312 Low
男子运动鞋
¥709¥99929% 折让
售罄：此配色当前无货
酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素巧妙糅合。采用中足固定带、爆裂纹细节等经典元素，巧妙致意芝加哥区域号码 312，旨在致敬迈克尔·乔丹篮球时代；结合优质材料和 Air 缓震配置，开启传奇时代。
- 显示颜色： 幻影灰白/椰奶色/琥珀棕/星星蓝
- 款式： HF0746-041
Air Jordan Legacy 312 Low
¥709¥99929% 折让
酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素巧妙糅合。采用中足固定带、爆裂纹细节等经典元素，巧妙致意芝加哥区域号码 312，旨在致敬迈克尔·乔丹篮球时代；结合优质材料和 Air 缓震配置，开启传奇时代。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，缔造 Jordan 鞋款应有的出众耐穿性和舒适感
- Wings 标志和整体设计借鉴自 AJ1，爆裂纹旨在向 AJ3 致敬
- 中足固定带设计汲取自 Nike Air Alpha Force，打造出色支撑力，塑就出众风范
- 后跟搭载可视 Air，缔造缓震迈步体验
产品细节
- 显示颜色： 幻影灰白/椰奶色/琥珀棕/星星蓝
- 款式： HF0746-041
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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