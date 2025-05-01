Air Jordan Legacy 312 Low

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酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素巧妙糅合。采用中足固定带、爆裂纹细节等经典元素，巧妙致意芝加哥区域号码 312，旨在致敬迈克尔·乔丹篮球时代；结合优质材料和 Air 缓震配置，开启传奇时代。

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