酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素巧妙糅合，塑就不凡型格；巧妙致意芝加哥区号 312，旨在致敬迈克尔·乔丹篮球时代。结合优质皮革与合成材质组合鞋面和 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

