 
Air Jordan Legacy 312 Low 蛇年新年男子运动鞋 - 帆白/帆白/金属色/鲜亮勃艮第酒红

酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋巧糅 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 三大经典 Jordan 鞋款的设计元素，以酷炫混搭彰显出众风范。该鞋款巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹的传奇致敬。


其他细节

  • 设计混搭采撷自 AJ3、AJ1 和 Nike Alpha Force 的经典元素
  • 中足固定带设计汲取自 Nike Air Alpha Force，缔造出众支撑力
  • 前足与后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就出众回弹脚感

产品细节

