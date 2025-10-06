Air Jordan Legacy 312 Low
蛇年新年男子运动鞋
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋巧糅 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 三大经典 Jordan 鞋款的设计元素，以酷炫混搭彰显出众风范。该鞋款巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹的传奇致敬。
- 显示颜色： 帆白/帆白/金属色/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IB4712-161
其他细节
- 设计混搭采撷自 AJ3、AJ1 和 Nike Alpha Force 的经典元素
- 中足固定带设计汲取自 Nike Air Alpha Force，缔造出众支撑力
- 前足与后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就出众回弹脚感
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
