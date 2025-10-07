Air Jordan Legacy 312 Low
AJ312 大童运动鞋
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素巧妙糅合，点缀夜光细节，采用天然皮革与合成材质组合鞋面，足底搭载 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。
- 显示颜色： 白色/帆白/冰川蓝/绣球花紫
- 款式： HQ3820-151
其他细节
- Wings 标志和整体设计借鉴自 AJ1，爆裂纹旨在向 AJ3 致敬
- 中足固定带设计汲取自 Nike Air Alpha Force，带来出众支撑力
- 后跟搭载可视 Nike Air 缓震配置，助你舒适迈步
产品细节
