Air Jordan Legacy 312 Low
AJ312 男子运动鞋
¥869¥1,09920% 折让
酷炫混搭，谁人不爱？ Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素巧妙糅合，采用优质天然皮革与合成材质组合鞋面，前足与后跟搭载 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。
- 显示颜色： 白色/白色/冷灰/黑
- 款式： HV1811-101
Air Jordan Legacy 312 Low
¥869¥1,09920% 折让
酷炫混搭，谁人不爱？ Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素巧妙糅合，采用优质天然皮革与合成材质组合鞋面，前足与后跟搭载 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。
其他细节
- Wings 标志和整体设计借鉴自 AJ1，橡胶外底旨在向 AJ3 致敬
- 中足固定带设计汲取自 Nike Air Alpha Force，带来出色支撑力，塑就出众风范
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/冷灰/黑
- 款式： HV1811-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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