Air Jordan Legacy 312 Low "CNY" 新年蜕变系列女子运动鞋巧糅 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典元素，伴你喜迎中国新年。结合优质皮革鞋面和 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。该鞋款融入炫彩细节，模仿鳞片的光泽，旨在庆贺蛇年。
- 显示颜色： 山峰白/帆白/浅深红/浅骨色
- 款式： HF3182-100
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 中足固定带添加醒目品牌标志，缔造稳固贴合感
- 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，营造舒适缓震体验
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
