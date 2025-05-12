 

Air Jordan Legacy 312 Low "CNY" 新年蜕变系列

蛇年女子运动鞋

¥629¥1,09942% 折让

Air Jordan Legacy 312 Low "CNY" 新年蜕变系列女子运动鞋巧糅 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典元素，伴你喜迎中国新年。结合优质皮革鞋面和 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。该鞋款融入炫彩细节，模仿鳞片的光泽，旨在庆贺蛇年。


  • 显示颜色： 山峰白/帆白/浅深红/浅骨色
  • 款式： HF3182-100

Air Jordan Legacy 312 Low "CNY" 新年蜕变系列

¥629¥1,09942% 折让

Air Jordan Legacy 312 Low "CNY" 新年蜕变系列女子运动鞋巧糅 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典元素，伴你喜迎中国新年。结合优质皮革鞋面和 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。该鞋款融入炫彩细节，模仿鳞片的光泽，旨在庆贺蛇年。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • 中足固定带添加醒目品牌标志，缔造稳固贴合感
  • 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，营造舒适缓震体验
  • 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/帆白/浅深红/浅骨色
  • 款式： HF3182-100

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