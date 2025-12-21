Air Jordan Mule 圣诞系列女子拖鞋匠心融合经典乐福鞋鞋面、柔软泡绵厚底和 Jordan 经典风范，鞋款利落舒适，结实耐穿，可谓日常穿着佳选。橡胶鞋侧壁塑就厚实外观，优质金属色配饰增添优雅格调。鞋面采用翻毛皮，为你的造型增添点睛之笔。

Air Jordan Mule 圣诞系列女子拖鞋匠心融合经典乐福鞋鞋面、柔软泡绵厚底和 Jordan 经典风范，鞋款利落舒适，结实耐穿，可谓日常穿着佳选。橡胶鞋侧壁塑就厚实外观，优质金属色配饰增添优雅格调。鞋面采用翻毛皮，为你的造型增添点睛之笔。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。