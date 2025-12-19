Air Jordan Mule
女子运动鞋
14% 折让
Air Jordan Mule 女子运动休闲鞋匠心融合经典乐福鞋鞋面、柔软泡绵厚底和 Jordan 经典风范。鞋款利落舒适，结实耐穿，可谓日常穿着佳选。橡胶鞋侧壁塑就厚实外观，优质配饰增添优雅格调。
- 显示颜色： 黑/金属银
- 款式： HJ4292-001
其他细节
- 泡绵厚底与橡胶鞋侧壁协同作用，塑就厚实外观，有助减轻滞重感
- 无鞋带结构，方便快速外出
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
