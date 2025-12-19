 
Air Jordan Mule 女子运动休闲鞋 - 黑/金属银

Air Jordan Mule

女子运动鞋

Air Jordan Mule 女子运动休闲鞋匠心融合经典乐福鞋鞋面、柔软泡绵厚底和 Jordan 经典风范。鞋款利落舒适，结实耐穿，可谓日常穿着佳选。橡胶鞋侧壁塑就厚实外观，优质配饰增添优雅格调。


  • 显示颜色： 黑/金属银
  • 款式： HJ4292-001

其他细节

  • 泡绵厚底与橡胶鞋侧壁协同作用，塑就厚实外观，有助减轻滞重感
  • 无鞋带结构，方便快速外出

产品细节

