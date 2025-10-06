Air Jordan Mule

¥519 ¥749 30% 折让

不论是在大展身手后尽情放松，还是为再次征服球场做好准备，此款 Air Jordan Mule 高尔夫一脚蹬运动鞋皆可轻松拿捏，助你畅享赛前赛后时光。该鞋款易于穿脱，醒目独特，彰显经典 Jordan 风范，缔造非凡舒适感受。

一脚蹬运动鞋风格

一脚蹬运动鞋风格结构设计，在停车场脱下钉鞋后可轻松穿入此鞋款，解放双手，亦可从鞋柜里轻松拿取，助你快速奔赴商店。

舒适泡绵

舒适泡绵鞋垫，塑就出众缓震性能，是赛前奔波和后九洞拿下多个小鸟球后休闲放松的理想之选。

匠心鞋舌

加垫鞋舌设计，令鞋款易于穿脱，在前往俱乐部会所的途中有助减少移位。