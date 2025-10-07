Air Jordan Mule SE
女子运动休闲鞋
19% 折让
Air Jordan Mule SE 女子运动休闲鞋匠心融合经典乐福鞋鞋面、柔软泡绵厚底和 Jordan 经典风范，利落舒适且结实耐穿，为日常而生，为潮流加持。橡胶鞋侧壁塑就厚实外观，别致配饰尽显 Air Jordan 优雅格调。
- 显示颜色： 黑/巴洛克棕/金属银
- 款式： IB1497-001
其他细节
- 泡绵厚底搭配橡胶鞋侧壁，塑就厚实外观
- 无鞋带结构方便穿脱，让你说走就走
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
