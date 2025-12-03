Air Jordan MVP 92
男子运动鞋
37% 折让
Air Jordan MVP 92 男子运动鞋采用低帮版型，焕新演绎经典鞋款。 分层鞋面和泡绵中底，彰显经典风范。 织物细节结合加垫低帮鞋口设计，塑就新颖时尚外观。
- 显示颜色： 沙漠迷彩/蘑菇黄/煤黑/火焰红
- 款式： HQ3950-200
致敬 AJ7
其他细节
- 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 后跟提拉设计
- 泡绵中底
- 两侧透气孔设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
