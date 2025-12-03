 
Air Jordan MVP 92 男子运动鞋 - 沙漠迷彩/蘑菇黄/煤黑/火焰红

男子运动鞋

沙漠迷彩/蘑菇黄/煤黑/火焰红
油灰/洞穴石色/暗硫色/科技紫

Air Jordan MVP 92 男子运动鞋采用低帮版型，焕新演绎经典鞋款。 分层鞋面和泡绵中底，彰显经典风范。 织物细节结合加垫低帮鞋口设计，塑就新颖时尚外观。


致敬 AJ7

其他细节

  • 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 泡绵中底
  • 两侧透气孔设计
  • 显示颜色： 沙漠迷彩/蘑菇黄/煤黑/火焰红
  • 款式： HQ3950-200

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。