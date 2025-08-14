不臻美才独特，尽在 Jordan Rare Air 系列。 Air Jordan Rare Air 男子法式毛圈短裤采用厚实法式毛圈面料，舒适非凡。 做旧细节、毛边裤脚和裂纹印花图案，塑就心仪之选。

不臻美才独特，尽在 Jordan Rare Air 系列。 Air Jordan Rare Air 男子法式毛圈短裤采用厚实法式毛圈面料，舒适非凡。 做旧细节、毛边裤脚和裂纹印花图案，塑就心仪之选。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。