Air Jordan Rare Air Chicago
男子夹克
30% 折让
不臻美才独特，尽在 Jordan Rare Air 系列。Air Jordan Rare Air Chicago 男子夹克采用正面纽扣设计，搭配耐穿梭织帆布，塑就挺括外观。整版水洗设计结合做旧细节，营造出色复古外观。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB3002-010
产品细节
- 100% 棉
- 金属工字扣
- 刺绣细节
- 可机洗
