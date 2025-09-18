 
Air Jordan Rare Air Chicago 男子夹克 - 黑

Air Jordan Rare Air Chicago

男子夹克

18% 折让
黑
浅灰

不臻美才独特，尽在 Jordan Rare Air 系列。Air Jordan Rare Air Chicago 男子夹克采用正面纽扣设计，搭配耐穿梭织帆布，塑就挺括外观。整版水洗设计结合做旧细节，营造出色复古外观。


  • 显示颜色：
  • 款式： IB3002-010

产品细节

  • 100% 棉
  • 金属工字扣
  • 刺绣细节
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IB3002-010

