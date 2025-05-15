 

Air Jordan Skyline GORE-TEX 2.5L

男子防风防水长裤硬壳冲锋裤

¥1,699¥1,89910% 折让

Air Jordan Skyline GORE-TEX 2.5L 男子防风防水长裤硬壳冲锋裤采用防风防水设计，令你无惧恶劣天气。优质面料结合醒目设计，舒适又有型，尽显简约风范。裤筒外侧配有拉链，巧搭隐藏式侧边拼接，可供随心变换造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： HF9288-010

Air Jordan Skyline GORE-TEX 2.5L

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Air Jordan Skyline GORE-TEX 2.5L 男子防风防水长裤硬壳冲锋裤采用防风防水设计，令你无惧恶劣天气。优质面料结合醒目设计，舒适又有型，尽显简约风范。裤筒外侧配有拉链，巧搭隐藏式侧边拼接，可供随心变换造型。

抵御恶劣天气

Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。防水 GORE-TEX 面料帮助保持干爽，缔造心无旁骛的冒险体验。

拉链设计，专属风范

裤筒外侧配有拉链，拉开拉链即可露出与外部风格相匹配的匠心侧拼接。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 后身拉链口袋，便于安全储物
  • 臀部和裤腿采用宽松设计，营造宽松休闲的穿着感受

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 反光细节
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HF9288-010

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